Kenevir işleme fabrikası çalışmaları sürüyor

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'ta Havza OSB'yi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret kapsamında Havza'ya uğrayan KOSGEB başkanı Hasan Basri Kurt, Havza'da yatırım çalışmaları devam eden kenevir işleme fabrikasını ziyaret etti.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, firma sahibi Uğur Balkuv ve Havza Eski Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından karşılanan Kurt, firmanın kurulum aşamaları yatırım miktarı ve kenevir işleme hakkında bilgiler aldı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar firmanın üretime geçmesi ile hem sanayide hem de tarıma dayalı istihdama önemli katkılar sunacağını kaydetti.

Acar; "Yıl sonunda üretime geçmesini hedeflenen firmada kenevirin işlenerek iplik haline getirilip yurt içi ve yurt dışı satışının yapılmasını hedefleniyor. İlk etapta 300 ila 400 arası kişiye ekmek kapısı olacak. Öte yandan, firma bölgede üretilen kenevirlerin alımını ve üretimine de katkı sağlayarak ayrı bir katma değer oluşturacak" dedi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, fabrika ziyareti sonrası bir dizi ziyaret kapsamında ilçeden ayrıldı. - SAMSUN