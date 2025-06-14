Kendi İşinin Patronu Olan Kadın Girişimci: Fatma Gökkaya

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Kendi İşinin Patronu Olan Kadın Girişimci: Fatma Gökkaya
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Çankırı'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Gökkaya, 10 yıl önce açtığı hediyelik eşya dükkanı ile kendi hayalini gerçekleştirerek girişimcilik serüvenine başladı. Hem maddi kazanç sağlayan hem de hobisini sürdürerek ev ekonomisine katkıda bulunan Gökkaya, bu süreçte yaşadığı zorlukları ve mutluluğu paylaştı.

Hayalinin gerçekleştirdi, kendi işinin patronu oldu: Kadın girişimcinin küçük dükkanında büyük azmi

ÇANKIRI - Çankırı'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Gökkaya, 10 yıl önce açtığı hediyelik eşya dükkanıyla kendi ayakları üzerinde durmayı başardı. Takı ve doğal taş gibi yeni ürünlerle yelpazesini genişleten Gökkaya, hem gelir elde ediyor hem de işini keyifle sürdürüyor.

Çankırı'da daha önce aynı sektörde bir iş yerinde çalışan Fatma Gökkaya, yıllar boyunca kurduğu hayalini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Küçük ancak ilgi çekici dükkanında satış yaptığı ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan girişimci kadın, Bağ-Kur primlerini yatırarak kendi sosyal güvencesini de sağlıyor.

Dükkanını "küçük bir fanus" olarak tanımlayan Gökkaya, "Daha önce bu sektörde başka birisinin yanında çalıştım. Hep dükkan açma hayalim vardı. Şimdi ise bir dükkanım var ve 10 senedir işletiyorum. Maddi açıdan baktığımızda Çankırı'da fazla tatmin olamıyoruz. Eskisine göre işler düşük. Eskiden bu işi yapan fazla kişi yoktu; şimdi ise marketler bile takı satıyor. Bu dükkan benim için hem hobi hem de maddi kazanç kapısı. Burada hediyelik ürünler ve doğal taş gibi takılar satıyorum" dedi.

Fatma Gökkaya, "Dükkanımı çok şirin buluyorum, çok da seviyorum. Burada kendimi küçük bir fanusta gibi hissediyorum. Kimi müşteriler de çok beğeniyor. Bağ-Kur'umu yatırdım, harçlığım da çıkıyor. Kiramı da verdikten sonra kalan gelirle evime katkı sağlıyorum. Dilediğimiz gibi rahatça harcama yapabiliyoruz. Sağlığım ve şartlar el verdiği sürece bu işime devam edeceğim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Ekonomi
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