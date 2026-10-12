Haberler

Kelkit şeker fasulyesi üretimi 12 bin dönüme ulaştı, Avrupa pazarı hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kelkit şeker fasulyesi üretimi 12 bin dönüme ulaştı, Avrupa pazarı hedefleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde şeker fasulyesi üretimi yaklaşık 12 bin dönüme ulaştı. Guinness Dünya Rekoru'yla adını duyuran ürün için ulusal marketlerin ardından Avrupa pazarına açılma hedefi bulunuyor.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hasadı süren şeker fasulyesi üretimi 12 bin dönüm seviyesine ulaşırken, Guinness Dünya Rekoru'yla adını dünyaya duyuran ürünün Avrupa pazarına açılması hedefleniyor.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü Kelkit şeker fasulyesinde üretim alanları her geçen yıl genişlerken, üretici birliğinin sağladığı destekler çiftçilerin ürüne olan ilgisini artırıyor.

Kelkit Şeker Fasulyesi Üretici Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, üretimde her yıl çıtayı yükselttiklerini belirterek ekim alanlarının yaklaşık 12 bin dönüme ulaştığını söyledi. Birliğin 2017 yılında kurulmasından bu yana önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Durmuş, coğrafi işaret tescili ve ulusal marketlerde satışa başlanmasının çiftçileri üretime teşvik ettiğini ifade etti.

Guinness rekorunun Kelkit için önemli bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren Durmuş, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı için ağustos ayında bir rekor denememiz oldu. Allah'a şükür, 6 bin 840 litrelik kazanda pişen fasülye ile bu rekoru kırdık ve Makedonya'dan bu rekoru Kelkit'e getirdik. Bu başarı üreticiyi daha fazla üretime sevk edecek. Hedefimiz ürünü daha çok ulusal markete sokmak. Avrupa Birliği tescili için de başvuru sürecini başlatacağız. Bunu da aldığımız zaman ürünü Avrupa'daki market zincirlerine ulaştırmak istiyoruz. Yurt dışından da bizi arayanlar oluyor. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmemizden dolayı ürünü merak edenler var. Kelkit şeker fasulyesini bir kez tadanlar yeniden almak istiyor. Yağışlar nedeniyle hasat biraz uzuyor ancak yakın zamanda ürünü marketlere ulaştıracağız" dedi.

"Ürünüm elimde kalacak mı diye bir kaygımız yok"

Üretici Ebuzer Önal ise şeker fasulyesi üretimine birliğin teşvikiyle başladığını belirterek, "Birlik kurulduktan sonra arkadaşlarımız bizi üretime teşvik etti. Ekimde, yetiştirmede ve ilaçlamada yardımcı oldular. Hasattan sonra ürünümüzü birliğe götüreceğiz, elemesi yapıldıktan sonra birliğimiz zaten alıyor. Ürünüm elimde kalacak mı, satabilecek miyim diye bir kaygımız yok. İlk defa ektiğim için 10 dönümle başladım. Yaklaşık 5 aylık emeğimizin karşılığını almayı umut ediyoruz. Dünya rekorunun Kelkit'te olmasıyla ürüne talebin daha da artacağını düşünüyorum. Ulusal marketler sayesinde ülkemizin her bölgesindeki insanlar Kelkit şeker fasulyesine ulaşabilecek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti

Altın madeninde katliam! Bölge cansız bedenlerle dolup taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci’den babasına: Seni düşünmediğim bir günüm geçmiyor

Baba acısı küllenmiyor: İyi ki sendin baba
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!
Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor

Galatasaray'da bomba Okan Buruk kararı! Dursun Özbek harekete geçiyor
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Başsavcılıktan fon soruşturması hamlesi! 'Gizli' belgeleri paylaşanlara soruşturma başlatıldı

Fon soruşturmasında 'gizli belge' krizi! Başsavcılık harekete geçti

NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı