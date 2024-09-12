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Kelkit Şeker Fasulyesi Hasadına Başlandı

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli Kelkit şeker fasulyesinin hasadına başlandı. Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, bu yıl ekilen 6 bin dönüm araziden beklenen rekoltenin 700-800 ton arasında olduğunu belirtti. Hasat sonrası fasulyeler, işlemlerin ardından satışa sunulacak.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yetişen coğrafi işaret tescilli Kelkit şeker fasulyesinin hasadına başlanıldı.

Türk Marka ve Patent Kurumunca 2020'de coğrafi işareti alan Kelkit şeker fasulyesinin ekimi haziran ayında gerçekleştirildi.

Çapa ve sulama çalışmalarının ardından eylül ayında hasadına başlanılan kuru fasulyenin, söküm işleminin ardından yaklaşık 7 gün kuruması beklenilecek.

Kuruyan fasulyeler, ilçede bulunan kuru fasulye eleme, ayıklama ve paketleme tesisindeki işlemlerin ardından satışa hazır olacak.

Kelkit Kuru Fasulye Üreticileri Birliği Başkanı Gökhan Durmuş, ekilen 6 bin dönüm araziden olumsuz iklim şartları nedeniyle 700 - 800 ton arasında rekolte beklediklerini söyledi.

Durmuş, makineli tarımla zaman ve maliyet açısından daha tasarruflu olunduğunu belirterek, ilçede makineli tarımla daha iyi yerlere gelineceğine inandığını vurguladı.

Coğrafi tescilli bir ürünün hasadını yaptıklarını ifade eden Durmuş, bu yıl ekilen 6 bin dönüm arazinin, gelecek yıllarda 10 bin dönüme çıkartılmasını hedeflediklerini aktararak, "Fasulyemizin pazar arzı gittikçe gelişiyor. Hedefimiz fasulyemizin ihracatını yapmak." diye konuştu.

Bu yıl ekilen 6 bin dönüm araziden yaklaşık 1500 ton rekolte beklediklerini anlatan Durmuş, yaşanan iklimsel sorunlar nedeniyle bekledikleri rekolteyi alamayacaklarını anlattı.

Durmuş, bazı arazilerde hastalık görüldüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir hafta önce Kelkit bölgesinde ciddi bir dolu yağışı yaşandı. Bu da tane kaybına neden oldu. İyi olan arazilerimiz de var. Hedefimiz ise en az 700 – 800 ton arası rekolte elde etmek. İnşallah bu rekolteyi yakalayacağız. Hasadı yapıp göreceğiz."

İlçede 12 yıldır çiftçilik yapan İsmail Değirmenci de kuru fasulye, şeker pancarı ve mısır gibi ürünlerin ekiminin yaptığını belirterek, bu yıl 40 dönüm araziye kuru fasulye ekimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Kuru fasulye ekimine tarlaların sürerek başladıklarını anlatan Değirmenci, "Bahar aylarında tırmık ve kazmalarız. Beşinci ayda ise hava şartlarına uygun bir zamanda ekimi gerçekleştiririz. Haziran ayında çabalama işlemlerini yaparız." diye konuştu.

Tarımda makine kullanımının işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Değirmenci, yapılan işlemleri şu şekilde anlattı:

"Çapadan sonrada 5 veya 6 defa ürüne su veririz. Hastalığı olursa ilacını veririz. Bugün de hasadına başladık. Sökülen fasulyeler kuruduktan sonrada patoza vuracağız."

İlçenin tarımda en büyük ekonomik değeri arasında kuru fasulye olduğunu vurgulayan Değirmenci, kuru fasulye kalitesinin yüksek olmasının, kendilerine önemli ekonomik katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Ekonomi

Gökhan Durmuş Ekonomi Güncel Kelkit Tarım

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