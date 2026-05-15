TÜBA, Bulgaristan'da "yapay zeka" konulu zirvede yerini aldı

Karadeniz Ekonomik İş Birliği (KEİ) Bölgesi'nde bilim akademileri arasındaki bilimsel işbirliğinin yapay zeka yoluyla artırılması konusu Bulgaristan'da düzenlenen zirvede ele alındı.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "KEİ Bölgesi Bilim Akademileri Arasındaki Bilimsel İşbirliği ve Reformların Katalizörü Olarak Yapay Zeka" başlıklı toplantıya katıldı.

Şeker, burada yaptığı konuşmada, bilimsel işbirliğinin ülkeler arasında diyalog ve güveni güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Yapay zekanın yalnızca teknik bir alan olmadığını, araştırma süreçlerinin neredeyse tüm aşamalarını dönüştürdüğünü belirten Şeker, veri toplama, analiz, modelleme ve disiplinler arası bilgi entegrasyonunun yapay zeka ile yeniden şekillendiğini ve yapay zekanın iklim değişikliği, halk sağlığı, enerji dönüşümü, gıda güvenliği ve afet yönetimi gibi alanlarda büyük ve karmaşık veri setlerini daha hızlı ve etkin biçimde analiz edebildiğini anlattı.

Şeker, Karadeniz havzasının güçlü bilimsel kurumlara ve ortak araştırma alanlarına sahip olduğuna dikkati çekerek yapay zekanın bölgesel işbirliğini derinleştirecek bir platform sunabileceğini ifade etti.

"Sorumlu yapay zeka yaklaşımı belirlenmeli"

Makine öğrenmesi ve veri analitiğinin iklim ve çevre araştırmalarından sağlık bilimlerine, tarımdan afet risk yönetimine kadar geniş bir alanda katkı sağladığını vurgulayan Şeker, özellikle erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin can ve mal kaybını azaltmada kritik rolüne işaret etti.

Şeker, bölgesel işbirliğinin kurumsallaşması için şu önerilerde bulundu:

"Ortak veri kümeleri, açık bilim platformları ve standart veri altyapılarının geliştirilmesi gerekli. Ayrıca, yapay zeka alanında çalışan genç bilim insanları için bölgesel bir ağ kurulması, yaz okulları ve ortak araştırma programlarıyla akademik hareketlilik artırılmalı. Yapay zeka ve bilim politikaları üzerine tematik çalışma grupları oluşturulması da bölgesel kapasiteyi güçlendirecektir. Veri kalitesi, erişim eşitsizlikleri ve şeffaf olmayan algoritmalar bilimsel güveni zedeleyebilir. Bu nedenle 'sorumlu yapay zeka' yaklaşımının benimsenmesi gerek. Bilimsel dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, mahremiyet ve toplumsal fayda ilkeleri temel alınmalı. Yapay zekanın geleceği yalnızca algoritmalarla değil, kurumlar, etik değerler, eğitim ve işbirliğiyle şekillenecektir."