Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası, çocukların ilgi odağı

Keçiören Belediyesi Deniz Dünyası çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Deniz Dünyası'ndaki rengarenk canlılar çocukların meraklı bakışları arasında vazgeçilmez keşif durağı olmaya devam ediyor.

İçinde deniz ve okyanus canlılarını barındıran akvaryum ücretsiz hizmet vererek binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tesiste ziyaretçiler koi balıklarını elleriyle besleyerek canlılarla yakından temas kurma imkanı buluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, aileleri, çocuklarıyla birlikte haftanın 7 günü açık olan devasa akvaryuma davet ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz dünyamızda binlerce tür canlı bulunuyor. Çocuklarımız burayı gezerken deniz ve okyanus aleminde büyülü bir yolculuk yapma fırsatı buluyor. Ziyaretçilerimizin koi balıklarını elleriyle besleyebildikleri dokunma havuz da var. Deniz Dünyası canlı çeşitliliğiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Çocuklarımız ve çocuklu ailelerimiz tesisimizi ücretsiz ziyaret edebilir."