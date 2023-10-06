Keban Kaymakamı Ceviz Hasadına Katıldı

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde ceviz hasadına katıldı. Kaymakam Atalık, üreticilerle görüşerek, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde ceviz hasadına katıldı.

Kaymakam Atalık, Çalık köyündeki ceviz hasadına katılarak, üreticilerle görüştü, onlarla sohbet etti.

Atalık, üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Atalık'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İl Encümenleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat eşlik etti.