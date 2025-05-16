KazanForum 2025: Dijitalleşme ile Ekonomik İşbirliğine Yeni Fırsatlar

"Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamındaki ekonomi oturumları, "Dijitalleşme: Yeni Gerçeklik ve İşbirliğini Genişletmek İçin Fırsatlar" başlıklı liderler zirvesiyle son buldu.

Rusya Federasyonuna bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu forumun son ekonomi oturumu gerçekleşti.

"Dijitalleşme: Yeni Gerçeklik ve İşbirliğini Genişletmek İçin Fırsatlar" başlıklı genel oturuma, İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi Genel Sekreteri Abdelilah Belatik moderatörlük yaptı.

Oturuma, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Hocayev katıldı.

Bu oturumda söz alan liderler, küresel ekonomik değişimler odağında dijitalleşmenin, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmedeki rolünü masaya yatırdı.