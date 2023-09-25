Kazakistan'da INNOPROM-2023 Uluslararası Sanayi Fuarı Başladı

Kazakistan'da 300'den fazla firmanın yer aldığı INNOPROM-2023 Uluslararası Sanayi Fuarı başladı. Fuarın açılış törenine Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ve Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov katıldı. Kazakistan'ın yeni ekonomik politikası çerçevesinde endüstriyel çerçeve oluşturma ve kendi kendine yeterlilik sağlama hedefine odaklandığı belirtildi.

Kazakistan'da 300'den fazla firmanın yer aldığı "INNOPROM-2023. Kazakhstan" Uluslararası Sanayi Fuarı başladı.

Geçen yıl INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nın partner ülkesi olan Kazakistan, bu yıl ilk kez fuara ev sahipliği yapıyor.

Astana'da 300'den fazla firmanın yer aldığı fuarın açılış törenine, Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko ile Kırgızistan Başbakanı Akılbek Caparov katıldı.

İsmailov, burada yaptığı açılış konuşmasında, Kazakistan'ın yeni ekonomik politikası çerçevesinde güçlü bir endüstriyel çerçeve oluşturma ve ekonomik olarak kendi kendine yeterliliği sağlamak için söz konusu sektörün gelişimine odaklandıklarını söyledi.

Son 5 yılda imalat üretiminin 2,2 kat arttığını ve işgücü verimliliğinin de 49 bin dolara yükseldiği bilgilerini paylaşan İsmailov, ülkede makine mühendisliğinde dinamik bir gelişmenin devam ettiğini kaydetti.

İsmailov, ayrıca madencilik ve metalürji kompleksi, makine mühendisliği, petrokimya, kimya, ilaç endüstrisi ve diğer sektörlerde binden fazla projeyi hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı.

Tokayev, Rusya, Belarus ve Kırgızistan Başbakanlarını kabul etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de fuara katılmak için Astana'da bulunan Rusya, Belarus ve Kırgızistan Başbakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede Tokayev, ilk kez Kazak topraklarında düzenlenen fuara desteklerinden dolayı başbakanlara teşekkür etti.

Tokayev, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye ülkeler arasında sanayi, enerji, mühendislik ve tarım alanlarında hayata geçirilen ortak projelerin sayısının arttığını söyledi.

Kazakistan'ın AEB içindeki entegrasyonun daha da geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu kaydeden Tokayev, tüm AEB'ye üye ülkelerin 2015'te imzalanan anlaşmaya sıkı sıkıya bağlı kalarak, ekonomik entegrasyon, ticaretin geliştirilmesi ve pazarların birbirine açılması gerektiğini vurguladı.