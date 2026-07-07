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Kazakistan, 2035 yılına kadar 30 petrol ve doğal gaz sahasını işletmeye almayı planlıyor

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Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, ülkesinin 2035 yılına kadar 30 yeni petrol ve doğal gaz sahasını işletmeye almayı planladığını duyurdu. 2025-2029 dönemi kapsamlı planı kapsamında 9 sözleşme imzalanırken, bazı sahalar ticari üretime açıldı.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, ülkesinin 2035 yılına kadar 30 petrol ve doğal gaz sahasını işletmeye almayı planladığını bildirdi.

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada ticari doğal gaz kaynak tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akkenjenov, doğal gaz sektörünün geliştirilmesine yönelik 2025-2029 dönemi kapsamlı planı ile 2035 yılına kadar yeni perspektifli hidrokarbon sahalarının işletmeye alınmasına ilişkin planın onaylandığını anımsattı. Bakan Akkenjenov, "Plan kapsamında 30 saha öngörülüyor. Bugüne kadar QazaqGaz ile 9 sözleşme imzalandı. Bunlardan 6 proje arama aşamasında, 3 proje ise üretim aşamasında bulunuyor. 2023-2025 yılları arasında QazaqGaz ve KazMunayGas ulusal şirketleri tarafından Anabay, Barhannaya, Rojkovskoye ve Batı Prorva sahaları ticari üretime açıldı" ifadelerini kullandı.

Akkenjenov, 2027 yılında Batı Prorva sahasının ikinci üretim tesisinin yanı sıra Maldıbay, Pridorojnoye ve Urihtau sahalarının da devreye alınmasının planlandığını kaydetti. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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