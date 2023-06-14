Kayseri Ticaret Odası Başkanı: Dijital dönüşüme kayıtsız kalmak mümkün değil

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dünya ticaretinin hızlı gelişen bir süreçten geçtiğini ve dijital dönüşüme kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi. Gülsoy, e-ticaret hacminin pandemi döneminde zirve yaptığını vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, dünya ticaretinin hızlı gelişen bir süreçten geçtiğini ve söz konusu dönüşüme kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını söyledi.

Gülsoy, KTO ile İdeaSoft'un bir otelde düzenlediği "Dijital Dönüşüm Günleri" panelinde yaptığı konuşmada, e-ticaret hacminin pandemi döneminde zirve yaptığını vurguladı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğine ve dönüştüğüne dikkati çeken Gülsoy, şunları kaydetti:

"Emin olun ticaret de bu değişimin tam merkezinde. Bizler Ahiliğin kurulduğu şehir olarak babalarımızın, dedelerimizin ticaretteki ahlakını elbette özümseyeceğiz ancak teknolojik değişimlere karşı da mutlaka açık olmamız gerek. Kayseri Ticaret Odası olarak biz de üyelerimize dijitalleşme, kurumsallaşma ve e-ticaret alanında kendilerini yenilemelerini ve güncellemelerini ısrarla her platformda tavsiye ediyoruz."

Gülsoy, e-ihracatta başarılı olmanın yolunun markalaşma ve kurumsallaşmadan geçtiğini, güçlü bir marka olmadan e-ticaret sitelerini farklılaştırma ve sonuçta uzun vadeli bir karlılığın sağlanmasının çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

İdeaSoft Kanal Satış Müdürü İbrahim Cıvıl ise Türkiye'de 2019 yılında perakende ticaretinin sadece yüzde 6'sının internet üzerinden yapıldığını, 2023 yılında yüzde 20'yi aştığını söyledi.

E-ticaret girişimcisinin bu oranları iyi analiz etmesi gerektiğini anlatan Cıvıl, şöyle konuştu:

"Salgından önce Çin'in e-ticaret hacmi yüzde 30'lar civarındaydı. 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 58'leri gören Çin'in 2024 hedefi ise yüzde 60'ların üzeri. Ticaretin 5'te 1'i internet üzerinden yapılsaydı bu alanı belki önemsemeyebilirdiniz ancak toplam ticaretin yarısından fazlasının internet üzerinden yapıldığı bir ortamda bu alanı göz ardı ederseniz başarılı olamazsınız. Bu alana çok daha fazla yatırım yapmak zorundasınız."