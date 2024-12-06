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Kayseri OSB 2024 Ödül Töreninde Başarılarını Kutladı

Kayseri OSB 2024 Ödül Töreninde Başarılarını Kutladı
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda ödüle layık görülen Kayserili firmaları tebrik etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katıldığı törende, Kayseri OSB'den 5 firma başarı elde etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; bu yıl 4. kez düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması'nda sıralamaya giren Kayserili firmaları kutladı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılımlarıyla düzenlenen OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması 2024 Ödül Töreni'nde 12 farklı kategoride, 67 firmaya ve 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket verildiğini hatırlatan Başkan Yalçın; ödüle layık görülen firmalar içinde Kayseri OSB'de yerleşik bulunan 5 firmanın yer aldığını kaydetti. Başkan Yalçın; "Yaptıkları üretim ve oluşturdukları markalar sayesinde Kayseri ismini dünyanın dört bir yanına duyuran sanayicilerimiz her türlü övgüye layıktır. Üretimde, istihdamda ve ihracatta başı çeken Kayseri OSB sanayicilerimiz her gün yeni ve büyük adımlar atmak için çaba göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, "OSB Yıldızları Araştırması'nda OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların çeşitli kategorilerde elde ettikleri başarılar ve getirdikleri Türkiye için önemlidir. Araştırmada dereceye giren Türkiye çapındaki tüm firmalarımızı kutluyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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