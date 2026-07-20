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Kayseri OSB Başkanı Yalçın: "Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen sanayicilerimiz büyük gayret gösteriyor"

Kayseri OSB Başkanı Yalçın: 'Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen sanayicilerimiz büyük gayret gösteriyor'
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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO'nun İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firmanın yer aldığını belirterek kutlama mesajı yayımladı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan Kayseri firmalarını kutladı.

Açıklanan sonuçlara göre 2025 yılı İSO İkinci 500 listesinde büyük kısmı Kayseri OSB'de yer alan 15 Kayseri firması yer aldı. İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan Başkan Mehmet Yalçın, "Kayseri olarak, 2025 yılı sıralamasında 15 firmamız yer aldı. Sanayicilerimiz üretmeye ve ihracat yapmaya ve istihdam oluşturmaya devam ediyor. Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen sanayicilerimiz büyük gayret gösteriyor. İSO İkinci 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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