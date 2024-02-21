Kayseri'de Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi Düzenlendi

Kayseri'de Erciyes Teknopark AŞ ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi 2024" düzenlendi.

Erciyes'teki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, organizasyona 4. kez ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Erciyes Teknopark'ın İstanbul'dan sonra en çok "melek yatırımcı"ya sahip teknopark olduğunu anlatan Dalkılıç, "Bugün geldiğimiz noktada 145 melek yatırımcımız var. Bunun 72'si lisanslı." dedi.

Geleneksel girişimciliğin teknolojik girişimciliğe evrilmesi gerektiğini vurgulayan Dalkılıç, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

ORAN Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de zirvenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2018 yılından bu yana ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hız kazanan milli teknoloji hamlesi var. Biz de kalkınma ajansları olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren kurumlar olarak bu teknoloji hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ajanslar 2009 yılında kurulduktan sonra uzun bir süre hibe veren, kamu yatırımlarına aracılık eden bir yapıyken, 2018'den itibaren kitle fonlama, girişim sermayesi, yatırım fonları, bölgesel yatırım fonu, kuluçka merkezleri gibi yatırım ara yüzleri daha fazla gündemimize girmeye başladı ve 2018 yılından bu yana bilhassa Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ekseninde yaygınlaşan, bu anlamda yoğunlaşan bir faaliyet var."

Konuşmaların ardından program sunumlarla devam etti.

Programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile oda başkan yardımcıları da katıldı.