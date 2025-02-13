Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindiren toplantı
Belediye Meclis Üyesi'nin kızı terörist çıktı! 'Hatıra' fotoğrafları bile var

Meclis üyesine sahip çıkan CHP'li başkanı zora sokacak kare
Mansur Yavaş'ın 'Adayım' sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt

Yavaş'ın "Adayım" sözlerine Özgür Özel'den çok konuşulacak yanıt
Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu

Kayınpeder gelinini öldürdü, duruşmaya torununun sözleri damga vurdu

Kaymakam Güldoğan, Mahalle Bakkallarını Ziyaret Etti

Kaymakam Güldoğan, Mahalle Bakkallarını Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, mahalle bakkallarını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve onların mahalle kültüründeki önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle bakkallarına ziyaret edip, sorunlarını dinleyen Kaymakam Ali Güldoğan, bakkalların mahalle kültürünü yaşattığını söyledi.

Salihli'de mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Ali Güldoğan, büyük alışveriş mağazaları ve marketler zincirlerinin birbiri ardına açılmasıyla zor günler geçiren mahalle bakkallarını ziyaret etti. Seyrantepe Mahallesi'ndeki bakkallarla sohbet eden Kaymakam Güldoğan, bereketli kazançlar diledi.

Mahalle bakkallarının önemine vurgu yapan Kaymakam Güldoğan "Mahalle bakkalları, sadece ihtiyaçlarımızı karşılamak için gittiğimiz işyerleri değil, her sorunumuzda başvurduğumuz küçük ölçekli çözüm merkezleridir. Toplumun kılcal damarlarını oluşturan bu kültür günümüzde bazı mahallelerimizde hala varlığını sürdürmektedir" dedi.

Mahalle bakkalları da bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Ali Güldoğan'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

75 bin kamu çalışanı iş bırakacak
img

Süper Lig'in yıldızı Kerem ve Orkun'un yanına gidiyor
img

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan

Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu

Asgari ücretle çalışan vatandaşın yaptığı bağış olay oldu
Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu

Burak Özçivit'e 1 milyon dolar verdiği söylenen model konuştu
Şili'de kambur balina, genci botla beraber yuttu sonra geri tükürdü

Kambur balina genci botla beraber yuttu
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.