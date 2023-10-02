Kavaklı İş İnsanları Milli Ekonomiye Katkı Sağlıyor

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavaklı işadamlarının milli ekonomiye artan katkılarından gurur duyduklarını belirtti. Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği'nin (KAVSİYAD) tanışma ve istişare toplantısında bölgedeki yatırımlar ve yeni projeler ele alındı.

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Kavaklı işadamlarımız milli ekonomiye her geçen gün artan katkıları ile gurur kaynağımız oldu" dedi.

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneğinin (KAVSİYAD') tanışma ve istişare toplantısı Samsun'da yapıldı. Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, KA-DEF Başkanı Bayram Erişgin ve Kavaklı iş insanlarının katıldığı toplantıda bölgede yapılan yatırımlar ve yeni projeler ele alınırken 2 bin kişiye istihdam sağladığı öğrenilen dernek yönetim kurulu üyeleri ise katılımcılardan takdir gördü.

Toplantıda söz alan Başkan Sarıcaoğlu, "Kavaklı hemşerilerimiz, iş insanlarımızı bir çatı altına getiren KAVSİYAD hedefleri ve faaliyetleri ile bugün hepimizin gururla izlediği bir yapı olmuştur. Sadece yönetim kurulu ile binlerce kişiye iş sağlayan derneğimiz bu yapısı ile de Türkiye'ye örnek teşkil etmekte "diye konuştu.

Dernek Başkanı Serdar Yerişkin, sunumu ile derneğin faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Yerişkin, bundan sonraki hedeflerinin Kavak'ta TSO kurmak olduğunu söyledi. - SAMSUN