Türkiye İstatistik Kurumu tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2026 yılı Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 'Dış Ticaret İstatistikleri'ni açıkladı. paylaşılan verilere göre, Kastamonu'da Nisan ayında ihracat 35 milyon 257 bin dolar oldu. Nisan ayında Kastamonu'dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 21 milyon 413 bin dolar ile "Materyallerin geri kazanımı" ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon 535 bin dolar ile "Temel kimyasal maddelerin imalatı" ürün grubu, 4 milyon 971 bin dolar ile "Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı" ürün grubu takip etti. Nisan ayında Kastamonu'dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 59 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti. Nisan ayında Kastamonu'dan 46 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup ilk sırada 21 milyon 418 bin dolar ile Belçika yer aldı. En fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci ülke 5 milyon 746 bin dolar ile Finlandiya olurken üçüncü sırada 4 milyon 739 bin dolar ile İspanya bulundu.

Kastamonu'nun 2026 yılı Nisan ayındaki ithalatı ise 20 milyon 782 bin dolar oldu. 51 farklı ürün grubunda gerçekleşen ithalatın ilk üç sırasında 9 milyon 200 bin dolar ile "Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı" ürün grubu, 6 milyon 513 bin dolar ile "Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği" ürün grubu ve 1 milyon 541 bin dolar ile "Kürk hariç, giyim eşyası imalatı" ürün grubu yer aldı. Nisan ayında Kastamonu'ya yapılan ithalatta ise ilk sırada 9 milyon 207 bin dolar ile ABD yer aldı. İkinci sırada 5 milyon bin dolar ile Mısır ve üçüncü sırada 2 milyon 985 bin dolar ile Suriye yer aldı. Nisan ayında Kastamonu'ya 42 farklı ülkeden ithalat gerçekleşmişti.

Öte yandan, Nisan ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı Kastamonu'da yüzde 169,6 oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı