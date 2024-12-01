Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler

Tüm dünyayı kasıp kavuran "kasım indirimleri" ülkemizi de etkisi altına altı. Her yıl kasım ayının dördüncü cuması başlayan indirim çılgığında mağazalar daha fazla müşteriye ürün satmak için birbirleriyle yarışıyor. Yılda bir kez olan indirimlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar ise mağazalara akın etti.

İNDİRİMLİ MONT İÇİN KAPIŞTILAR

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle mücadele etti. Bir mağazada indirimli mont almak isteyen çok sayıda müşteri arasında itiş kakış yaşandı. Görüntüler, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Kullanıcılardan bazıları görüntüleri garip bulurken bazıları ise kış günlerinde mont fiyatlarının düşmesiyle yaşananları normal buldu.