Kasım Ayında Ekonomik Güven Endeksi Yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kasım ayında Ekonomik Güven Endeksi yüzde 1,3 artarak 99,5 değerine ulaştı. Tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi gibi çeşitli sektörlerde de artışlar kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 98,2 iken, Kasım ayında yüzde 1,3 oranında artarak 99,5 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,6 oranında artarak 85,0 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 103,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 114,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,9 değerini aldı. - İSTANBUL