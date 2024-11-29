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Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu

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TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Kasım ayı yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira 7 oldu. Açlık sınırı ise 20 bin 562 liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ tarafından düzenli olarak yayınlanan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın kasım ayı sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarına karşılık gelen açlık sınırı 20 bin 561 lira 65 kuruşa yükseldi.

66 BİN LİRAYI GEÇTİ

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına karşılık gelen yoksuluk sınırı ise 66 bin 976 lira 7 kuruşa çıktı.

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TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki bir önceki aya göre yüzde 0,64 artış gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı yüzde 42,47 olurken; son 12 ay itibariyle değişim oranı ise 46,60 olarak hesaplandı.

Kasım ayı yoksulluk ve açlık sınırı rakamları belli oldu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBurak ERGÜL:

4 kişi İstanbulda her hafta et , balık , tavuk tüketerek aylık 12 bin tl ye yaşanıyor . Varoşlarda 7-8 bine yaşayan insanlar var . Açlık sınırını gerçekten 12 bin yoksulluğu 35 bin açıklasan asgari ücretide belki 30bin seviyesine zorlayacağız. Ama 67 bin diye yalan söylersen adamlarda hak edilen asgari ücreti vermez

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