Fiyat artışları (3)

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında kasımda yıllık bazda en yüksek artış yüzde 66,17 ile eğitim, en düşük artış ise yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre TÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,74, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla kasımda bir önceki aya göre gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,69 düşüş gerçekleşti. Söz konusu dönemde en yüksek artışın yaşandığı ana grup ise yüzde 3,33 ile eğlence ve kültür oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,69 azalış, ulaştırmada yüzde 1,78 ve konutta yüzde 1,7 artış olarak kayıtlara geçti.

İlgili ana grupların aylık değişime etkileri, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 azalış, ulaştırmada yüzde 0,27 ve konutta yüzde 0,29 artış şeklinde oldu.

Yıllık değişimler

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 8,99 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,17 ile eğitim olarak tespit edildi.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerine bakıldığında, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,44, ulaştırmada yüzde 29,23 ve konutta yüzde 49,92 artış görüldü.

İlgili ana grupların yıllık değişime etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,83, ulaştırmada yüzde 4,55 ve konutta yüzde 7,57 yükseliş yönünde oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 28'inde düşüş gerçekleşti, 7 temel başlıkta değişim olmadı, 108'inde ise artış meydana geldi.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık TÜFE 0,87 31,07 Gıda ve alkolsüz içecekler -0,69 27,44 Alkollü içecekler ve tütün 2,42 30,70 Giyim ve ayakkabı 0,68 8,99 Konut 1,70 49,92 Ev eşyası 0,87 26,47 Sağlık 0,67 29,46 Ulaştırma 1,78 29,23 Haberleşme 0,55 17,78 Eğlence ve kültür 3,33 25,87 Eğitim 0,30 66,17 Lokanta ve oteller 0,89 33,91 Çeşitli mal ve hizmetler 1,14 29,94

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,27, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 30,64, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,17 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 35,69 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, kasımda aylık bazda en az yükseliş yüzde 0,78 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.

Aylık bazda en fazla yükseliş ise yüzde 1,35 ile "işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE" göstergesinde kayıtlara geçti.

Yıllık bazda da en yüksek artış yüzde 34,19 ile "mevsimlik ürünler hariç TÜFE " göstergesinde kaydedildi. Yıllık en az yükseliş ise yüzde 29,72 ile "yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,23 34,19 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,27 32,17 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,22 31,65 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,35 32,71 Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 0,81 31,09 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 0,78 29,72

