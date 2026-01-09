Haberler

Kasık fıtığı tedavisinde hastaya özel yöntem uygulanabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı tedavisinin hastanın yaşı, fıtığın durumu ve sağlık durumuna göre belirlendiğini açıkladı. Modern cerrahi yöntemlerle hastalar kısa sürede taburcu oluyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığında, fıtığın durumu, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre tedavi yöntemine karar verildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, karın içindeki organların ya da dokuların karın duvarındaki kasık bölgesi gibi zayıf bir noktadan dışarı doğru yer değiştirmesiyle oluşan kasık fıtığı, en sık erkeklerde görülse de kadınlarda da ortaya çıkabiliyor.

Özellikle uzun süre ayakta kalanlarda, ağır kaldıranlarda, kronik öksürüğü veya kabızlığı olan kişilerde kasık fıtığı riski artıyor.

Kasık fıtığında, kasık bölgesinde ele gelen, ayakta dururken ve ıkınırken belirginleşen şişlik, yatınca kaybolabiliyor.

Bazı hastalarda ağrı, yanma hissi veya hareketle artan rahatsızlık da görülebiliyor. Tedavi edilmediğinde bağırsak düğümlenmesi, bağırsak boğulması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Modern cerrahi teknikler sayesinde hastalar genellikle kısa sürede taburcu oluyor ve günlük yaşamlarına hızlıca dönebiliyor. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda daha az ağrı, daha küçük kesiler ve daha hızlı iyileşme süreci sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı ameliyatlarının açık ya da kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılabileceğini belirtti.

Kasık fıtığı tedavisinde hastaya özel yöntemlerin önemine dikkati çeken Şahiner, "Hangi yöntemin uygun olacağına hastanın yaşı, fıtığın durumu ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak karar verilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahiner, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini aktararak, erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor

Terör örgütüne verilen süre doldu, ABD'den apar topar açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

Hastane mescidinde kahreden görüntü: İzleyenler bakanlığı etiketledi
Trump gözünü bu kez Küba'ya dikti! Açık açık tehdit etti

Hedefinde bu kez başka bir ülke var: Oraya girip patlatmak dışında...