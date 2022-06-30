Kart kullananlar dikkat! Temassız ödemede limit 750 liraya çıkarıldı

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 250 lira daha artırıldı.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

EN SON 1 ŞUBAT'TA GÜNCELLENMİŞTİ

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

TEMASSSIZ ÖDEME NEDİR?

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı, ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak gönderilir.