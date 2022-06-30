Kart kullananlar dikkat! Temassız ödemede limit 750 liraya çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kart kullananlar dikkat! Temassız ödemede limit 750 liraya çıkarıldı

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
 - Güncelleme:

Kredi kartı ve banka kartı kullananları yakından ilgilendiren temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı. Yeni karar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gidildi. Kredi kartı ve banka kartlarında temassız ödeme limiti 250 lira daha artırıldı.

500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı. Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı, ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir. Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak gönderilir.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title