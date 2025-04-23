Karslıoğlu: "Vergi Denetim Kurulu'na hizmetlerinden dolayı müteşekkiriz"

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz her sektör için çok önemli" dedi.

Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ve beraberindeki heyet, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. DAİMFED merkez binasında gerçekleşen ziyarette, sektör sorunları ile Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ziyarette DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Vergi Denetim Kurulu ile işbirliği üzerinde görüş alışverişinde bulunundu.

Vergi Denetim Kurulu'nun Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi anlamında son derece önemli bir kurum olduğunu ifade eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz her sektör için çok önemli. Hızlı, nitelikli hizmet ve ulaşılabilirlik, sektörümüz için başarı getirecek bir olgudur. Başta Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkan Mesut Kesmen olmak üzere, tüm kurul üyelerine devlet ile mükellefler arasındaki hukuksal çerçevede göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı müteşekkiriz" diye konuştu.

DAİMFED'in yapmış olduğu başarılı çalışmalarla inşaat sektörünün dağınıklığını giderdiğini söyleyen Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ise "Her mükellefin kurumumuz için önemi gerçektir. DAİMFED'in önemi de peşinden sürüklediği 200'ü aşkın sektör bileşenleri ile daha da önem arz etmektedir. Maliye politikasına katkı ve ekonomimizin ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir denetim birimi olarak, her daim inşaat sektörünü tek çatı altına toplayan DAİMFED aracılığı ile takip etmekteyiz" şeklinde konuştu. - ADANA