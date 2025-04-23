İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da şiddetli deprem! Vatandaşlar can havliyle sokağa koştu
İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha

6.2'nin şokunu atlatamadan bir deprem daha oldu
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın

Depremler sonrası İstanbul'da kaos! Valilik peş peşe uyarı yaptı
İstanbul Valiliği: Panik nedeniyle yüksekten atlayan 151 kişi yaralandı

İstanbul'da 6.2'lik deprem bilançosu! 151 kişi yaralandı

Karslıoğlu: "Vergi Denetim Kurulu'na hizmetlerinden dolayı müteşekkiriz"

Karslıoğlu:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz her sektör için çok önemli" dedi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz her sektör için çok önemli" dedi.

Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ve beraberindeki heyet, DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. DAİMFED merkez binasında gerçekleşen ziyarette, sektör sorunları ile Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ziyarette DAİMFED Genel Başkanı Karslıoğlu, DAİMFED ve Vergi Denetim Kurulu ile işbirliği üzerinde görüş alışverişinde bulunundu.

Vergi Denetim Kurulu'nun Türkiye'nin kalkınması ve ilerlemesi anlamında son derece önemli bir kurum olduğunu ifade eden DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mükellef haklarını gözeten, adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip Vergi Denetim Kurulu'muz her sektör için çok önemli. Hızlı, nitelikli hizmet ve ulaşılabilirlik, sektörümüz için başarı getirecek bir olgudur. Başta Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkan Mesut Kesmen olmak üzere, tüm kurul üyelerine devlet ile mükellefler arasındaki hukuksal çerçevede göstermiş oldukları hizmetlerden dolayı müteşekkiriz" diye konuştu.

DAİMFED'in yapmış olduğu başarılı çalışmalarla inşaat sektörünün dağınıklığını giderdiğini söyleyen Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ise "Her mükellefin kurumumuz için önemi gerçektir. DAİMFED'in önemi de peşinden sürüklediği 200'ü aşkın sektör bileşenleri ile daha da önem arz etmektedir. Maliye politikasına katkı ve ekonomimizin ihtiyaçlarına cevap veren öncü bir denetim birimi olarak, her daim inşaat sektörünü tek çatı altına toplayan DAİMFED aracılığı ile takip etmekteyiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.