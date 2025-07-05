Karsan, Paris'te Otonom e-ATAK ile Yolcu Taşımaya Başlıyor

Karsan, RATP toplu taşıma operatörüyle işbirliği kapsamında eylülden itibaren Otonom e-ATAK aracıyla Fransa'nın başkenti Paris'te yolcu taşımaya başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan'ın 8 metrelik Seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli aracı Otonom e-ATAK, Paris'in 393 numaralı hattında yaklaşık 12 kilometrelik güzergah üzerinde hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, bu yeni projeyle Karsan'ın, otonom sürüş teknolojileri alanındaki öncülüğünü bir adım daha ileri taşıyacağını belirtti.

Baş, aracın Union Technique de l'Automobile du motocycle et du Cycle (UTAC) tarafından test edildiğini aktardı.

Aracın uluslararası standartlarda güvenli, akıllı ve operasyonel olarak hazır olduğunun UTAC tarafından yapılan testlerle tescil edildiğini vurgulayan Baş, "Bu dinamik ve statik test süreçleri ağustos sonuna kadar sürecek ve testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Otonom e-ATAK yolcu taşımaya başlayacak ve aracımız 6 ay boyunca aktif olarak yolcu taşıma hizmeti verecek." ifadelerini kullandı.

RATP ile işbirliğinin Karsan'ın güvenilirlik ve teknolojik yeterlilik açısından Avrupa'daki konumunu daha da güçlendirdiğini vurgulayan Baş, şunları kaydetti:

"Bu işbirliği, Karsan'ın sadece teknolojik açıdan değil, aynı zamanda Avrupa'nın mobilite dönüşümündeki rolü açısından da güçlü bir hamle. RATP gibi global bir referans operatörün Otonom e-ATAK'ı tercih etmesi, Karsan'ın otonom mobilite çözümlerinin geldiği noktayı ve küresel pazarda kabul gördüğünün ispatı niteliğinde. Teknoloji partnerimiz ADASTEC'in Seviye-4 otonom sürüş yazılımı ile geliştirdiğimiz Otonom e-ATAK, zaten 2022'den beri Avrupa'da kullanılıyor ve başarısını kanıtlamış bir araç. RATP ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, sürdürülebilir ve akıllı mobilitenin geleceğine katkı sunan yeni bir kilometre taşı. Bu işbirliği ile Karsan, sadece teknolojik olarak değil aynı zamanda Avrupa'nın mobilite dönüşümüne liderlik etme vizyonunun da güçlü bir yansıması olacak."