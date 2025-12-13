Karsan'dan meslek liselerindeki kız öğrencileri iş hayatına hazırlayacak hamle

Karsan, sosyal sorumluluk alanında da güçlü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ILO ve Borçelik Teknik Akademi ile yeni bir iş birliğine imza atan Karsan, Bursa Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarı'ndaki kız öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeyi, özgüven ve liderlik kapasitelerini artırmayı, çalışma hayatındaki haklar konusunda farkındalık kazandırmayı ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu güçlü iş birliğinin, kız öğrencilerin teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunacaklarını söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Karsan sektörde eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültürünün örnek gösterilen markalarından biri haline geldi. Yeni projemiz ile bir yandan toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarımızı sürdürülebilir hale getirirken diğer taraftan da kız öğrencilerin iş hayatına güçlü şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve kadın rol modeller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, bir yandan da sosyal hayatı ve eğitimi desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Karsan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Borçelik Teknik Akademi ile yeni bir iş birliğine imza attı. Düzenlenen imza törenine sendikaların yanı sıra Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi temsilcileri de katılım sağladı. Şubat 2026'da başlayıp Haziran 2026'da tamamlanacak kapsamlı bir eğitim ve gelişim programını içeren proje, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrikli Araçlar Laboratuvarı'ndaki kız öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmeyi, özgüven ve liderlik kapasitelerini artırmayı, çalışma hayatındaki haklar konusunda farkındalık kazandırmayı ve sanayi sektöründe istihdam edilebilirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

"Kız öğrencileri iş hayatına güçlü şekilde hazırlayacağız"

Bu projenin toplumsal fayda odaklı bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu söyleyen Karsan CEO'su Okan Baş, "Bu güçlü iş birliği, kız öğrencilerin teknik alanlarda daha görünür, donanımlı ve cesur bireyler olarak geleceğe hazırlanmasına katkı sunarken; Karsan'ın sosyal sorumluluk anlayışıyla fırsat eşitliğini güçlendirme kararlılığını da yansıtıyor. 2019'da ILO ile başlayan kurumsal dönüşüm yolculuğumuz sayesinde, eşitlikçi ve kapsayıcı üretim kültüründe sektörün referans markalarından biri haline geldik. Şimdi bu yaklaşımı öğrenci düzeyine taşıyor; kız öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyerek iş hayatına daha güçlü başlamalarını hedefliyoruz. Karsan olarak mesleki eğitime tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Karsan İnsan Kaynakları Direktörü Mücahit Korkut ise, "Bu protokol, Karsan'da yıllardır yürüttüğümüz eşitlik odaklı dönüşümün sahaya yansıması niteliğinde. Proje ile kız öğrencilerin gelişim yolculuğunu destekleyerek geleceğin iş hayatına güçlü şekilde hazırlanmasını desteklemeyi ve kadın rol modeller yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Eğitimler 4 farklı başlıkta gerçekleştirilecek

Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki Karsan Elektrikli Araçlar Laboratuvarı'nda, 12'nci sınıf kız öğrencilerine yönelik yeni projenin Kasım 2025 - Haziran 2026 tarihleri arasında 4 modülde gerçekleşmesi planlanıyor:

Tanıtım ve Farkındalık: ILO - Uluslararası Çalışma Örgütü Tanıtımı, Karsan Tanıtımı & Borçelik Tanıtımı, Gelecek Atölyesi Programının Tanıtımı, Çalışma Yaşamında Ayrımcılığın Önlenmesi ve Kadın-Erkek Eşitliğinin Sağlanması

İş Hayatına Hazırlık: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Enerji Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Özgeçmiş oluşturma, Temel mülakat becerileri gibi eğitimler

Kişisel Beceriler: Etkin iletişim becerileri, takım içi rol alma ve dayanışma

Mentorluk: Panel: İlham veren kadın mühendisler, Kadın Mühendisler ve Mentorluk Programı

Programın "Tanıtım ve Farkındalık" kısmına öğrenciler, öğretmenler ve veliler, "İş Hayatına Hazırlık" kısmına 25 öğrenci, "Kişisel Beceriler" kısmına 25 öğrenci, "Kişisel Beceriler" içerisindeki "Mentorluk" kısmına ise 10 öğrenci dahil edilecek. - BURSA