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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül itibarıyla 56 bin 929'a ulaştı

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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül itibarıyla 56 bin 929'a ulaştı
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TÜİK verilerine göre Eylül ayı itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929'a ulaştı. Kars, Iğdır'da 40 bin 637, Ağrı'da 39 bin 100 ve Ardahan'da 23 bin 16 araçla çevre iller arasında ilk sırada yer aldı; 57 bin sınırına ulaşmak için 71 araçlık fark kaldı.

Kars'ta Eylül ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929'a ulaştı. Kars, çevre iller Ağrı, Iğdır ve Ardahan arasında en fazla trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayı itibarıyla Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 56 bin 929 olarak kayıtlara geçti. Kentteki araç sayısı 57 bin sınırına yaklaşırken, 57 bin seviyesine ulaşılması için 71 araçlık fark kaldı.

TUİK tarafından açıklanan verilere göre, Kars'ın yanı sıra çevre illerdeki araç sayıları da belli oldu. Eylül ayı itibarıyla Iğdır'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 40 bin 637, Ağrı'da 39 bin 100, Ardahan'da ise 23 bin 16 oldu.

Buna göre Kars, 56 bin 929 araçla söz konusu dört il arasında ilk sırada yer aldı. Kars'ı Iğdır, Ağrı ve Ardahan takip etti.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısının 57 bin sınırına yaklaşması dikkat çekti. Kentteki araç sayısına ilişkin veriler, bölgedeki illerle karşılaştırıldığında Kars'ın öne çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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