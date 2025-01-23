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Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 532'ye Ulaştı

Kars'ta Araç Sayısı 51 Bin 532'ye Ulaştı
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Kars, 278 bin nüfusuna karşılık trafiğe kayıtlı 51 bin 532 araçla dikkat çekiyor. Araç yoğunluğundaki artış, bireysel ulaşım tercihlerindeki değişim ve bölgedeki ekonomik canlanmayı gösteriyor. Ancak artan araç sayısı trafik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Kars, 278 binlik nüfusuna rağmen trafiğe kayıtlı 51 bin 532 araç sayısı ile dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şehirdeki araç yoğunluğu son yıllarda artış gösterirken, bu oran Kars'ı ülke genelinde öne çıkan şehirlerden biri haline getiriyor.

Kars'taki araç türlerine bakıldığında, en büyük payı otomobiller alıyor. Otomobillerin ardından traktörler, kamyonetler ve motosikletler geliyor. Araç sayısındaki bu artış, hem bireysel ulaşım tercihlerindeki değişimi hem de bölgedeki ekonomik canlanmayı gözler önüne seriyor. Ancak, artan araç sayısı beraberinde trafik yoğunluğu ve otopark yetersizliği gibi sorunları da gündeme getiriyor. Trafiğe kayıtlı araç sayısının nüfusa oranla yüksek olması, Kars'ın ekonomik ve sosyal yapısına dair ipuçları veriyor. Uzmanlar, bu durumun şehirdeki yaşam standartlarının yükseldiğine ve bireysel araç kullanımının giderek yaygınlaştığına işaret ettiğini belirtiyor. Kars, sahip olduğu araç yoğunluğu ile küçük şehirlerin ulaşımdaki rolünü yeniden düşündürüyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayının nasıl bir değişim göstereceği ise merakla bekleniyor.

"Bölgede en çok araç Kars'ta bulunuyor"

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre; TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerde trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 yılı Aralık ayında şöyle sıralandı. Kars'ta Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 51 bin 532, Ağrı'da 34 bin 565, Iğdır'da 35 bin 619 ve Ardahan'da Aralık ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 20 bin 977 oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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