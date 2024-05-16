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Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, Halk Bankası'nın kredi faiz artışına tepki gösterdi

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Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı, Halk Bankasının Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığı ile esnaflara kullandırdığı kredi faizlerinin artmasına tepki gösterdi. Ulakçı, kredilerde geriye dönük faizlerin artmasının esnafı mağdur ettiğini ve ödemekte zorlanacağını belirtti.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı, Halk Bankasının Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığı ile esnaflara kullandırdığı kredi faizlerinin artmasına tepki gösterdi.

Ulakçı, kredilerde geriye dönük faizlerin artmasının esnafı mağdur ettiğini ve ödemekte zorlanacağını belirtti.

Önceden kullanılan kredilerin faizlerini tekrar güncellenerek artırılmasının kredi borcu ödeyen esnafı hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı, "Halk Bankası aracılığı ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi aracılığı kullanılan aktif kredilerin faiz oranları artırılmıştır. Zaten kredi ile işyerini ve ailesini zorluklarla geçindiren esnafımızın borç yükü artmış, borcuna borç eklenmiştir. Odamıza kayıtlı yüzleri üyemiz şikayette bulundu. Esnafımız zaten kredi, taksitini Bağ Kur, SGK, Vergi ödemelerini zorluklarla yapmaktadır. Esnafımıza yüklenen bu maddi yükün kaldırılarak, esnafımızın daha da zor duruma düşmesinin engellenmesini istiyoruz" dedi.

Kars'ta Misak-i Milli sınırlarında yetkili kurumlara seslenen Ulakçı, başta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olmak üzere ilgili kurumlara yazılı dilekçe gönderdiklerine dikkat çekti.

Başkan Ulakçı, önceden kullanılan kredilerin artırılmasının kredi ödeyen esnaf ve sanatkarları daha da zor durumda bıraktığını kaydetti.

Kars Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Okan Ulakçı, artışların zor ve sıkıntılı olan esnafı daha da mağdur edeceğini, esnafların kredilerini ödemekte zorlanacağını ve bu düzenlemenin geriye alınması hususunda devletin esnaf ve sanatkarlara destek olması için gereğini yapacağına inandığını sözlerine ekledi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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