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Kars Harakani Havalimanı'nda Mart Ayında 46 Bin 846 Yolcuya Hizmet Verildi

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DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mart ayında Kars Harakani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 olarak gerçekleşti.

Kars Harakani Havalimanı'nda Mart ayında 46 bin 846 yolcuya hizmet verildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Kars Harakani Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kars Harakani Havalimanı'nda Mart ayında, iç hat yolcu trafiği 46 bin 846 oldu.

Mart ayında Kars Harakani Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 349 olurken, toplamda 409 ton yük taşındı.

2024 ilk 3 ayında ise Kars Harakani Havalimanı'nda yolcu trafiği 163 bin 102, uçak trafiği bin 019, yük trafiği (kargo posta bagaj) ise bin 578 ton olarak gerçekleşti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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