Haberler

Karmod SAHA 2026'da zırhlı güvenlik kabinleriyle yer alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük: - "Geliştirdiğimiz zırhlı siperliklerimizle savunma alanındaki ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz"

Karmod, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda zırhlı güvenlik ürünlerini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

Karmod, SAHA 2026'da zırhlı güvenlik kabinleriyle yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, hazır yapı sektöründeki 40 yıllık tecrübeleriyle savunma sanayisine yönelik destekleyici ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Küçük, zırhlı güvenlik kulübeleri ve zırhlı siperlik ürünlerini fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduklarını aktararak, yerli üretim zırhlı güvenlik yapılarıyla, Türkiye'nin savunma sanayi yolundaki ilerleyişine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kabin üretimindeki tecrübeleriyle, savunma sanayisine yönelik kurşun geçirmez zırhlı güvenlik kulübeleri ürettiklerinin altını çizen Küçük, "Geliştirdiğimiz zırhlı siperliklerimizle savunma alanındaki ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Çok farklı ihtiyaç alanlarına özel üretim yaptığımız zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik kalkan modellerimizi fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Tek gövdede 28 metrekare büyüklüğe kadar zırhlı kulübeler ürettiklerini anlatan Küçük, kurşun geçirmez güvenlik kulübelerinde standart olarak 3 ila 15 metrekare arasında değişen 8 farklı ölçüde üretim gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı.

Küçük, bununla birlikte kullanım yerlerine özel tek tırla taşınabilen 28 metrekare büyüklüğe kadar tek gövdede üretim yapabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurşun geçirmez zırhlı siperlik ürünlerimiz tekli ile birlikte ikili ve üçlü birleşimli modellerde üretiyoruz. Güvenlik yapılarımız, gövde ve pencerelerle tüm alanları BR7 seviyesinde koruma sağlıyor. Nöbet kulübelerinin kapı dahil her yönünde gözetleme pencereleri yer alıyor. Pencerelerde atış mazgalları konumlandırılıyor. Hedef aydınlatma projektörü, saldırı ikaz alarm sistemleriyle tam donanımda güvenlik kulübeleri üretimi gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı
Athletic Bilbao'da Edin Terzic dönemi

İspanyol devi artık ona emanet!

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aracı olanlar dikkat, artık ücretli! Resmi Gazete'de yayımlandı