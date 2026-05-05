Karmod, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda zırhlı güvenlik ürünlerini tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı bugün başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, 9 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayacak.

Karmod, SAHA 2026'da zırhlı güvenlik kabinleriyle yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, hazır yapı sektöründeki 40 yıllık tecrübeleriyle savunma sanayisine yönelik destekleyici ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Küçük, zırhlı güvenlik kulübeleri ve zırhlı siperlik ürünlerini fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduklarını aktararak, yerli üretim zırhlı güvenlik yapılarıyla, Türkiye'nin savunma sanayi yolundaki ilerleyişine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kabin üretimindeki tecrübeleriyle, savunma sanayisine yönelik kurşun geçirmez zırhlı güvenlik kulübeleri ürettiklerinin altını çizen Küçük, "Geliştirdiğimiz zırhlı siperliklerimizle savunma alanındaki ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Çok farklı ihtiyaç alanlarına özel üretim yaptığımız zırhlı kulübe ve zırhlı siperlik kalkan modellerimizi fuar vesilesiyle daha yakından tanıtma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Tek gövdede 28 metrekare büyüklüğe kadar zırhlı kulübeler ürettiklerini anlatan Küçük, kurşun geçirmez güvenlik kulübelerinde standart olarak 3 ila 15 metrekare arasında değişen 8 farklı ölçüde üretim gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı.

Küçük, bununla birlikte kullanım yerlerine özel tek tırla taşınabilen 28 metrekare büyüklüğe kadar tek gövdede üretim yapabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurşun geçirmez zırhlı siperlik ürünlerimiz tekli ile birlikte ikili ve üçlü birleşimli modellerde üretiyoruz. Güvenlik yapılarımız, gövde ve pencerelerle tüm alanları BR7 seviyesinde koruma sağlıyor. Nöbet kulübelerinin kapı dahil her yönünde gözetleme pencereleri yer alıyor. Pencerelerde atış mazgalları konumlandırılıyor. Hedef aydınlatma projektörü, saldırı ikaz alarm sistemleriyle tam donanımda güvenlik kulübeleri üretimi gerçekleştiriyoruz."