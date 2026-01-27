Karmod yağmur suyu hasadı depolama tankı projelerini sürdürüyor

Karmod, yağmur suyu hasadı depolama tankı projeleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karmod, bu ay içerisinde Antalya'da ikisi konut, diğeri havaalanı içerisinde olmak üzere üç ayrı yağmur suyu hasadı depolama tankı projesi tamamlayarak teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu hasadı sisteminin verimli ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu belirtti.

Büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadına uygun sıvı depolama tanklarını zorunlu hale getiren mevzuatın yürürlüğe girmesiyle bu yönde taleplerde hissedilir artış olduğunu dikkati çeken Öztürk, "Yağmur suyu hasadı depolama sistemi her alanda kullanılabilecek hem verimli hem de sürdürülebilir bir yöntem. Bilindiği üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı depolama tankı zorunluluğu getirildi." ifadelerini kullandı.

Öztürk, yeni uygulamayla yağmur hasadı depolarına büyük ilgi oluştuğunu, sistemin geniş kitlelerce merak edildiğini, bilgi amaçlı Karmod'u arayanların olduğunu vurguladı.

Gelen taleplerde Antalya'nın öne çıktığına işaret eden Öztürk, "Turizm sezonuna hazırlık için Antalya'da yağmur suyu hasadı depolarına daha fazla talep alıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Öztürk, yatırımcıların, sezon öncesi ara dönemde inşaat kısıtlamalarının başlamadan depoları hazırlamak istediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde Manavgat'ta 500 konutluk, Alanya'da 203 konutluk projeler için yağmur suyu hasadı depolama tankları ürettik. Her iki proje için 50 tonu su depolama, 10 tonu makine dairesi olmak üzere toplamda 60'ar tonluk depolar hazırladık. Antalya Havaalanı içerisinde kullanılmak üzere 30 tonluk depo projesini tamamladık. Polyester depolama tanklarımızın tamamı toprak altı kullanım özelliğinde olup, içerisinde toplanan su peyzaj sulamada kullanılacak."