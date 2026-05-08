Haberler

KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen ve KARÇEL Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve yeni dönem sözleşmesinin törenle imzalandığı bildirildi.

Çalışanların haklarını koruyan, sosyal haklarını güçlendiren ve çalışma barışını daha da pekiştiren sözleşme sürecinin, KARDEMİR Yönetim Kurulunun destekleriyle karşılıklı anlayış, uzlaşı ve yapıcı işbirliği içerisinde sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, sözleşmenin, çalışma hayatında istikrar ve kurumsal işbirliği kültürünü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sözleşmenin başta çalışanlar olmak üzere ailelerine, sendikaya, şirkete, Karabük'e ve Türkiye'ye hayırlı olması dilendi, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür edildi.

Törene, KARDEMİR Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı ve KARÇEL Genel Müdür Vekili Şerif Okluoğlu, KARDEMİR Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürbüz, KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Gencay Güven ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve sendika yönetiminin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu

Umman Körfezi'nde ateşkesi tehlikeye atacak saldırı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Ukrayna ordusunda savaşan Kolombiyalı asker, Ruslar tarafından esir alındı

"Nerelisin?" sorusuna verdiği yanıt Rus askerlerini şaşkına çevirdi
Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler: Bıçak kemiğe dayandı

Hüseyin Tatlı'dan abisi İbrahim Tatlıses hakkında şok sözler
82 bin liralık geri vites

82 bin liralık geri vites
Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma

Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir

Camiayı ikiye bölen Kocaman hakkında yeni gelişme

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Rakam öyle böyle değil

UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza!