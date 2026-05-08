KARDEMİR'e bağlı KARÇEL'de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) bağlı ortaklığı Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARÇEL) toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, KARÇEL ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen ve KARÇEL Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı ve yeni dönem sözleşmesinin törenle imzalandığı bildirildi.

Çalışanların haklarını koruyan, sosyal haklarını güçlendiren ve çalışma barışını daha da pekiştiren sözleşme sürecinin, KARDEMİR Yönetim Kurulunun destekleriyle karşılıklı anlayış, uzlaşı ve yapıcı işbirliği içerisinde sonuçlandırıldığı belirtilen açıklamada, sözleşmenin, çalışma hayatında istikrar ve kurumsal işbirliği kültürünü güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, sözleşmenin başta çalışanlar olmak üzere ailelerine, sendikaya, şirkete, Karabük'e ve Türkiye'ye hayırlı olması dilendi, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür edildi.

Törene, KARDEMİR Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı ve KARÇEL Genel Müdür Vekili Şerif Okluoğlu, KARDEMİR Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürbüz, KARDEMİR İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Gencay Güven ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve sendika yönetiminin katıldığı belirtildi.