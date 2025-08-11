KARDEMİR 2025'in İkinci Çeyreğinde 1.3 Milyar Lira Kar Elde Etti
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 2025'in ikinci çeyreğinde 1 milyar 316 milyon 175 bin 998 lira net kar elde etti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 2.5 milyar lira zarar açıkladığı belirtilirken, bu yıl toplam zararının önemli ölçüde düştüğü kaydedildi.
Fabrikadan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin ocak-haziran dönemi konsolide mali sonuçları paylaşıldı.
Şirketin, geçen yılın ilk 6 ayında 2 milyar 470 milyon 213 bin 952 lira zarar açıkladığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk 6 ayında toplam zararının 254 milyon 216 bin 639 liraya düştüğü kaydedildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Ekonomi