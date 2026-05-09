KARÇEL A.Ş.'de 11. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

KARDEMİR'in bağlı ortaklıklarından KARÇEL A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmza töreni, şirketin genel müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirildi ve çalışanların haklarının güçlendirileceği vurgulandı.

KARDEMİR'in bağlı ortaklıklarından KARÇEL A.Ş. ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yeni dönem sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı.

KARÇEL A.Ş. Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, KARDEMİR A.Ş. Strateji ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı ve KARÇEL A.Ş. Genel Müdür Vekili Şerif Okluoğlu, KARDEMİR A.Ş. Hukuk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gürbüz, KARDEMİR A.Ş. İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Gencay Güven ile Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve sendika yönetimi katıldı.

"Çalışanların hakları güçlendirildi"

İmzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların ücret ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapılırken, çalışma barışının ve kurumsal iş birliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Sözleşme sürecinin, KARDEMİR Yönetim Kurulu'nun desteğiyle karşılıklı anlayış, uzlaşı ve yapıcı iş birliği içerisinde tamamlandığı belirtildi.

Taraflar, imzalanan sözleşmenin çalışma hayatında istikrarın sürdürülmesi ve kurumsal iş birliği kültürünün pekiştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KARÇEL A.Ş. yetkilileri, 11. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin başta çalışanlar olmak üzere ailelerine, Özçelik-İş Sendikası'na, şirkete, Karabük'e ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
