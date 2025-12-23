Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollar üzerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiğini açıkladı. İzmir Çevre Otoyolu'nda bazı kollar trafiğe kapatılırken, diğer yollar üzerinde de çeşitli düzenlemeler yapılıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'ndaki çalışmalar nedeniyle 21.00-05.00 saatlerinde Buca Doğu Kavşağı kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım sonraki kavşaktan sağlanıyor.
Kulu-Cihanbeyli yolunun 2-4. kilometrelerinde (Kulu Bölge Hastanesi-Dinek Kavşağı) kavşak yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten sürdürülüyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Sivas-Zara yolunun 42-43. kilometrelerinde sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Trabzon-Rize yolunun 8. kilometresindeki Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü Tüneli'nin her iki yönündeki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.