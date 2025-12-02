Karayollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Ulaşımda Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yollardaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri konusunda uyardı. Özellikle TAG Otoyolu ve Selçuk-Kuşadası yolarındaki kontrol edilen geçişlerin yanı sıra diğer güzergahlarda da dikkatli olunması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Selçuk- Kuşadası yolunun 2-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Gebze-Darıca yolunun 1-2. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki tünellerde (Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ, Phaselis) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla cumartesi ve pazar hariç, 19 Aralık'a kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolu, 9-27. kilometrelerindeki şev temizliği nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak, ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.