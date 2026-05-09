Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-88. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometrelerinde bulunan Yeni Zigana Tüneli'nin Trabzon-Gümüşhane yönündeki tüpünde yürütülen drenaj sistemleri bakım çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çanakkale yolundaki Petkim köprülü kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 73-82. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 2-3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.