Türkiye genelinde çeşitli otoyollar ve devlet yollarındaki bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde trafiğe kapatmalar ve yön değişiklikleri yapılıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine uymaları ve yavaş gitmeleri öneriliyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikametinde Ayran Tüneli'ndeki elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 10-11. kilometrelerde sağ şerit taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamette servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Ordu-Gülyalı yolunun 16-22. kilometrelerinde (Bolaman-Boztepe Kavşağı kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Fatsa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ordu istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bursa-Balıkesir devlet yolunun Susurluk-Balıkesir istikameti 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 47-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı