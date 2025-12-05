Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmış ve ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 19-52. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin, Altan Ayağ ve Phaselis tünellerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 17.00'ye kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 5-6. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 20-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 35. kilometresindeki yaya üst geçidi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

