Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve bağlantı yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini duyurdu. Çalışmalar nedeniyle birçok yol kesiminde trafik akışı kontrollü sağlanacak.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde, Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.
Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzlerinin onarım çalışmaları sebebiyle şerit daraltması yapılıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Sarayköy bağlantı yolu köprüsündeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Denizli istikametinden gelen araçların otoyola girişine izin verilmiyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun 2-3, Tokat-Niksar yolunun 3-8 ve Simav-Abide yolunun 50-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerinde (Pazarcık çevre yolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Samsun istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) yapılacak yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle ulaşım Akçaabat-Trabzon yönünde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan-Bingöl ayrımı yolunun 71-74. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer şeritten iki yönlü izin veriliyor.