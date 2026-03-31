Kara yollarında durum

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiği vurgulandı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 0-2. kilometrelerinde Yarbaşı viyadüğündeki derz değişimi sebebiyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Yenipazar Kavşağı Denizli istikametindeki şev çalışması dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2-4. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Niksar yolunun 41-47, Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 15-18. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Çaykara istikametinde ulaşım iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Trump'tan esrarengiz paylaşım! Vurulan nokta merak konusu oldu
Bali'de video çeken yetişkin içerik yıldızına hapis şoku!
Victor Osimhen'e Avrupa'dan dev çağrı: Bize gel!
Çoluk çocuk demeden öldürdüler! Binlerce kişi de evsiz kaldı
Trump'tan esrarengiz paylaşım! Vurulan nokta merak konusu oldu
Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Avrupa'nın dev ülkesi resti çekti: Bu savaşa sürüklenmeyeceğiz