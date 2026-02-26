Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. Araç sürücülerinin trafik işaretlerine uyması ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Otoyolun 17-27. kilometrelerinde de derz bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir yönünde bant aktarımına gidilerek ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Düziçi-Bahçe kavşakları) viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.
Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam ediyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.