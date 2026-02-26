Haberler

Kara yollarında durum

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol ve yollar üzerinde bakım ve onarım çalışmaları yürütüldüğünü duyurdu. Araç sürücülerinin trafik işaretlerine uyması ve dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Malkara istikametinde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 6-15. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor. Otoyolun 17-27. kilometrelerinde de derz bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İzmir yönünde bant aktarımına gidilerek ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Düziçi-Bahçe kavşakları) viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometreleri Ankara istikametinde yapım çalışmaları sebebiyle sağ banket trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde Yeni Zigana Tüneli'nin Gümüşhane yönündeki tüpünde drenaj sistemi bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresindeki Serik Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları nedeniyle Serik-Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 10-12. kilometrelerinde sanat yapısı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Trump'ın danışmanlarından bölgeyi ateş hattına çevirecek İran stratejisi

Bölgeyi ateş hattına çevirecek strateji: İlk saldırıyı onlar yapsın
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı