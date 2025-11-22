Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde trafik kontrollü sürdürülecek. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 24-26. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım, alternatif yollara yönlendiriliyor.

Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerindeki tünellerde (Devren, Ilıksu- Ulaş, Çandırtepe) bakım onarım çalışmaları sebebiyle 30 Ocak'a kadar 09.00-23.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerindeki Develi mevkiinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 12-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
