Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları sebebiyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-İslahiye-Hassa yolundaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 19. kilometresindeki T4 Tüneli'nin tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri ile Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.