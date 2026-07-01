Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok yolda yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşakları güney yolunda üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatılarak sürücüler Muallimköy Kavşağı'ndan D-100 devlet yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde köprü derzlerini yenileme çalışmaları sebebiyle Kemalpaşa Köprüsü Aydın istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nurdağı-İslahiye-Hassa yolundaki üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolunun 19. kilometresindeki T4 Tüneli'nin tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometreleri ile Turhal-Zile yolunun 41-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bingöl-Solhan yolunun 8-12. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.