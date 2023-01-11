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Karar Resmi Gazete'de! 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları 3 taksitle alınabilecek

Ekonomi Haberleri

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.

Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.

YENİLENEN ÜRÜNLERDE GEÇERLİ DEĞİL

Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

İşte Resmi Gazete'deki karar;

Karar Resmi Gazete'de! 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları 3 taksitle alınabilecek

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Cep Telefonu Ekonomi Haberler

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