Karar Resmi Gazete'de! 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları 3 taksitle alınabilecek

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.

Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.

YENİLENEN ÜRÜNLERDE GEÇERLİ DEĞİL

Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.

İşte Resmi Gazete'deki karar;