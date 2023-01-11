Karar Resmi Gazete'de! 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları 3 taksitle alınabilecek
Ekonomi Haberleri
Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit sınırı yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 bin liranın üzerindeki cep telefonları en fazla 3 taksitle alınabilecek.
Cep telefonlarının satışıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun daha önce verdiği karar çerçevesinde, fiyatı 12 bin liranın üzerinde olan cep telefonları 3 taksit ile alınabilecek.
YENİLENEN ÜRÜNLERDE GEÇERLİ DEĞİL
Yenileme merkezleri veya yetkili satıcılar tarafından yenilenen ürün niteliğindeki cep telefonları ise bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
İşte Resmi Gazete'deki karar;