Karaman'da Çiftçi 5 Milyon Fide Üretiyor

Karaman'da Çiftçi 5 Milyon Fide Üretiyor
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Karaman'ın Sudurağı beldesinde ziraat teknisyeni Hayri Polat, 5 bin metre karelik serasında 5 milyon fide üretiyor. Üretimin büyük bir kısmını Konya, Ereğli ve Çumra'daki üreticilere satan Polat, çiftçiliğin yıl boyu yapılması gerektiğini vurguladı.

Karaman'da bir çiftçi kurduğu serada 5 milyon fide üretiyor

Çiftçi Hayri Polat: "Çiftçilik 12 ay yapılmalı"

KARAMAN - Karaman'ın Sudurağı beldesinde çiftçilik yapan memur emeklisi ziraat teknisyeni Hayri Polat, kurduğu 5 bin metre karelik serada 5 milyon adet fide üretiyor.

Yaşadığı beldeye bölgenin en büyük serasını kuran girişimci çiftçi, ürettiği fidelerin bir bölümünü kendisi ekerken, yarısından fazlasını da başta Konya merkez olmak üzere Ereğli ve Çumra ilçelerindeki üreticilere satıyor. Serada 4 milyon adet kapya biber ile 1 milyon adet değişik sebze fidesi yetiştiriliyor.

"Çiftçilik 12 ay yapılmalı"

Emekli olduktan sonra çiftçiliğe ağırlık verdiğini belirten ziraat teknisyeni Hayri Polat, yaşadığı beldeye Karaman bölgesinin en büyük serasını kurduğunu söyledi.

Polat, 5 bin metre kare alana sahip olan serada toplam 5 milyon adet fide yetiştirdiğini ifade ederek, "Bu yetiştirdiğimiz fidelerin 2 milyon 200 binini kendimiz açık tarlamıza ekiyoruz. Böylelikle de fideye parası vermemiş oluyoruz. Üretmiş olduğumuz fidelerin yarısından fazlasını da başta Konya merkez olmak üzere Ereğli ve Çumra ilçelerindeki üreticilere satıyoruz" dedi.

Polat, çiftçiliğin 12 ay boyunca yapılması gerektiğini de vurgulayarak, "Ben kendim yılda bir defa buğday ekerek kendime çiftçiyim diyemiyorum. Çünkü bu işin 365 günde sadece 1 hafta işi var. Biz dedik ki bunu 12 aya nasıl yayarız. Yaptığımız çalışmalarla ürün desenimizi arttırarak bunu 12 ayın tamamına yaydık. Şuan bizim boş günümüz yok ve yıl boyunca tarımla uğraşıyoruz" diye konuştu.

"Girişimci çiftçimizi kutluyorum"

Serada incelemelerde bulunan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram da, merkeze bağlı Sudurağı beldemizde çiftçimizin 5 bin metre kara alana kurmuş olduğu seradayız. Bu yapılan yatırım bölgemiz için büyük öneme sahiptir. Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen buraya yaptığı yatırımdan dolayı çiftçimize teşekkür ediyoruz. Üretmekle ilgili Karaman ovasının tek bir sorunu var o da sudur. Çiftçilerimiz susuzluğa rağmen üretmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - Ekonomi
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