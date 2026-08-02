KARADENİZBİRLİK, 2026 ayçiçeği alım sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 yılı yağlık ayçiçeği alım sezonu öncesi hazırlıklarına devam ederken, üreticilere yapılacak ürün bedeli ödemelerinde kullanılacak finansmanın sağlanmasına yönelik çalışmalarını da tamamlıyor.

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, yeni alım sezonunda üreticilerden teslim alınacak yağlık ayçiçeği ürünlerinin bedellerinin zamanında ödenebilmesi amacıyla kredi temini konusunda girişimlerde bulundu. KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Şahin ve Daire Başkanı Muzaffer Sedat Ergin ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyarette, kredi temini sürecine sağladığı katkılar nedeniyle Muş'a 21 bin üretici ortağı adına teşekkür edildi.

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, birlik olarak piyasa şartları çerçevesinde üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve üreticinin güvencesi olmayı sürdüreceklerini belirterek, yerli üretimin ve yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Necmettin Metin ayrıca, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliği için çalışmaların yeni sezonda da aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı