Haberler

KARADENİZBİRLİK, 2026 ayçiçeği alım sezonu hazırlıklarını sürdürüyor

KARADENİZBİRLİK, 2026 ayçiçeği alım sezonu hazırlıklarını sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 yılı yağlık ayçiçeği alım sezonu öncesi hazırlıklarına devam ederken, üreticilere yapılacak ürün bedeli ödemelerinde kullanılacak finansmanın sağlanmasına yönelik çalışmalarını da tamamlıyor.

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2026 yılı yağlık ayçiçeği alım sezonu öncesi hazırlıklarına devam ederken, üreticilere yapılacak ürün bedeli ödemelerinde kullanılacak finansmanın sağlanmasına yönelik çalışmalarını da tamamlıyor.

Genel merkezi Samsun'da bulunan KARADENİZBİRLİK, yeni alım sezonunda üreticilerden teslim alınacak yağlık ayçiçeği ürünlerinin bedellerinin zamanında ödenebilmesi amacıyla kredi temini konusunda girişimlerde bulundu. KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Şahin ve Daire Başkanı Muzaffer Sedat Ergin ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'u Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Ziyarette, kredi temini sürecine sağladığı katkılar nedeniyle Muş'a 21 bin üretici ortağı adına teşekkür edildi.

KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, birlik olarak piyasa şartları çerçevesinde üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve üreticinin güvencesi olmayı sürdüreceklerini belirterek, yerli üretimin ve yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceklerini ifade etti. Başkan Necmettin Metin ayrıca, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliği için çalışmaların yeni sezonda da aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası

Veliaht Prens istedi, Trump kırmadı! Bu iddia gündem yaracak cinsten
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber

Gözünü kırpmadan evladı için atladı: Babadan da acı haber geldi
Pazarda 'seçmece' tartışması kanlı bitti: Esnaf, kadının kafasını kırdı

Bu görüntüler semt pazarından: Seçmece yapan kadının kafasını kırdı
Özür diledi ama kurtulamadı! Zabıta tezgâhını kaldırdı

"Ben böyle bir insan değilim" dedi ama faturası çok ağır oldu
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Milyonlar aynı ekrana akın ediyor
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin