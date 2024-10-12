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Karadeniz'de Hava Muhalefeti Palamut Fiyatlarını Yükseltti

Karadeniz'de Hava Muhalefeti Palamut Fiyatlarını Yükseltti
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Düzce'de hava muhalefeti nedeniyle teknelerin denize az çıkması sonucu palamut fiyatları 150 liraya kadar yükseldi. Balıkçılar, beklenen hava koşullarının düzelmesiyle fiyatların düşmesini umuyor.

DÜZCE (İHA) – Karadeniz'de hava muhalefeti sebebiyle tekneler denize seyrek çıkınca, palamutta azalma oldu.

Karadeniz'e açılan teknelerin azlığı sebebi ile palamutta fiyat yükseldi. Tanesi 150 liraya kadar çıkan palamut balık severleri üzerken, tezgahtarlar fiyatın düşmesini beklediklerini belirtti. Düzce'de balıkçılık yapan Hülya Kılıç, "Palamutta son durum iyi devam ediyor. Yalnız hava muhalefeti sebebiyle biraz az çıkıyor. Az çıkmasının sebebi teknelerin denize az çıkmasından kaynaklanıyor. Yoksa şu anda palamutta bir sıkıntı yok. Palamut olduğu zamanlar hamsi biraz azalıyor, tek tük çıkıyor. Tezgahta hamsi var ama geçen yılki gibi bol değil. Umut ediyorum fiyatlar ilerleyen süreçlerde düşer. Bol bol balık yeriz biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Tezgahta hamsi 250 TL, mostra mezgit 250 TL, mezgit 200, çinekop 350 TL'den satılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hava Muhalefeti Hava Durumu Balıkçılık Denizcilik Karadeniz Ekonomi Yaşam

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