Karaca'ya Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması'ndan "Hatır Perfetto" ile birincilik ödülü

Karaca, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve tüketici oylarıyla belirlenen "Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması"nda Hatır Perfetto ürünüyle "Mutfak Aletleri Kategorisi"nde birincilik elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, bu yıl 9. kez düzenlenen ve YouGov tarafından gerçekleştirilen araştırmada "Hatır Perfetto" ile birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türk kahvesi ve espressoyu tek makinede buluşturan Hatır Perfetto ile mutfak aletleri kategorisinde öne çıkan Karaca, iki farklı kahve kültürünü aynı cihazda hazırlama imkanı sunuyor.

Ayrı kahve makinelerine duyulan ihtiyacı azaltan ürün, tek platformda çift deneyim sağlayarak mutfaklarda alan tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Pişirme teknolojisiyle kıvam ve köpük performansı sunan Hatır Perfetto, çok yönlü kullanım özellikleriyle farklı kahve tercihlerine yönelik çözüm oluşturuyor.