Karaca'ya Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması'ndan "Hatır Perfetto" ile birincilik ödülü

Karaca, Marketing Türkiye tarafından gerçekleştirilen ve tüketici oylarıyla belirlenen "Yılın İnovatif Ürünleri Araştırması"nda Hatır Perfetto ürünüyle "Mutfak Aletleri Kategorisi"nde birincilik elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, bu yıl 9. kez düzenlenen ve YouGov tarafından gerçekleştirilen araştırmada "Hatır Perfetto" ile birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türk kahvesi ve espressoyu tek makinede buluşturan Hatır Perfetto ile mutfak aletleri kategorisinde öne çıkan Karaca, iki farklı kahve kültürünü aynı cihazda hazırlama imkanı sunuyor.

Ayrı kahve makinelerine duyulan ihtiyacı azaltan ürün, tek platformda çift deneyim sağlayarak mutfaklarda alan tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

Pişirme teknolojisiyle kıvam ve köpük performansı sunan Hatır Perfetto, çok yönlü kullanım özellikleriyle farklı kahve tercihlerine yönelik çözüm oluşturuyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı
Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli

Yolun sonuna geldi! Yerine gelecek isimler bile belli